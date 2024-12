Ilgiorno.it - Ex prof della Statale pubblicò un meme sessista su Kamala Harris. Confermata la sospensione per Marco Bassani: “Messaggio sgradevole”

Milano – “Si è già avuto modo di evidenziare il caratteree grossolano delveicolato dalcontestato, che non si limita a una (legittima) critica politica aspra rivolta alla vice presidente e al presidente degli Stati Uniti d’America, ma contiene un giudizio gratuitamente offensivo per le “giovani ragazze” sulle modalità da seguire per fare carriera politica, così venendo meno il requisito di continenza”. Non lascia spazio alle interpretazioni la sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto in via definitiva il ricorso dell’ormai ex, confermando la sanzione di un mese didall’insegnamento e dello stipendio (sostituito da un assegno alimentare) inflittagli dall’ateneo tra il primo e il 30 giugno 2021. L’allora ordinario di Storia delle dottrine politiche finì sotto procedimento disciplinare per aver condiviso l’8 novembre 2020 sul suoilo Facebook una vignetta con il volto di, all’epoca appena nominata numero due di Joe Biden, e un testo in inglese, che, tradotto, suonava più o meno così in italiano: “Sarà una fonte di ispirazione per le giovani ragazze, giacché ha dimostrato che se vai a letto con gli uomini giusti e potenti anche tu puoi diventare il secondo violino di un uomo affetto da demenza.