Ecco i tre segni dell' anno Paolo Fox non ha dubbi | chi primeggia in amore e denaro

Ci siamo, il 2024 sta per lasciare spazio all'nuovo edche tanti italiani, per passione o per curiosità, consultano le previsioni zodiacali'oroscopo 2025. Tra i più seguiti e amati c'è quello diFox che - dopo la tradizionale ospitata a Domenica In - in un'intervista al Corrierea sera ha spiegato cosa vede nelle stelle per il futuro dei vari. In generale, l'che verrà vedrà protagonisti i valori, le tradizioni, gli amori di coppia, e ancora la tecnologia e l'intelligenza artificiale. Ma quando si parla di oroscopo la domanda che conta, stringi stringi, è sempre la stessa: quali sarpiù fortunati? Fox spiega che "Il Leone vivrà unimportante, specialmente il mese di maggio si presenta molto interessante. Bene anche il Sagittario, nella seconda parte del 2025, da giugno in poi.