Lettera43.it - È morto Jimmy Carter, ex presidente Usa premio Nobel per la Pace

Si è spento a 100 anni, 39esimodegli Stati Uniti, in carica dal 1977 al 1981. In seguito alla morte di George H. W. Bush, avvenuta il 30 novembre 2018, era il più anziano exUsa vivente. Una curiosità:registrò con la propria voce il messaggio inciso sul disco d’oro lanciato assieme alle sonda Voyager 1 per il suo viaggio fuori dal nostro sistema solare il 5 settembre 1977.Da governatore della Georgia lottò contro la segregazione razzialeper la2002, dal 1971 al 1975fu governatore della Georgia. Al giuramento dichiarò: «Il tempo della segregazione razziale è finito. Nessuna persona povera, rurale, debole o di colore dovrebbe mai più sopportare il peso di essere privato della possibilità di una formazione, di un lavoro o di semplice giustizia».