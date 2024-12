Pianetamilan.it - Dinamo Zagabria: Cannavaro al posto di Bjelica, il 29 gennaio la sfida col Milan

Leggi su Pianetamilan.it

Cambio in panchina per la: il club croato ha ufficializzato l’esonero di Nenad, optando per un nome di grande richiamo internazionale. Fabio, ex campione del mondo con l’Italia nel 2006, sarà il nuovo allenatore della squadra. Una scelta ambiziosa che testimonia la volontà delladi rilanciarsi a livello europeo. La decisione arriva dopo una serie di risultati deludenti in campionato e una qualificazione agli ottavi di Champions League arrivata con fatica. La società ha deciso di puntare su, reduce da esperienze in Cina e Arabia Saudita, con l’obiettivo di riportare solidità e visione tattica a un gruppo che necessita di nuova linfa. Il debutto dell’ex capitano della Nazionale italiana sarà subito di alto profilo: il prossimo 29, infatti, lasfiderà ilnell’andata degli ottavi di Champions League.