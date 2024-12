Ilnapolista.it - Danilo non sarà convocato per la Supercoppa in Arabia, lo ha deciso Motta (CorSport)

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport,nondalla Juve per laitaliana inSaudita. Lo ha. Il difensore è al centro delle trattative di mercato con il Napoli.non ciinper laScrive il Corriere dello Sport:“Salvo colpi di scena (vedi qualche infortunio dell’ultimo secondo)non partirà con la Juventus per lain. È questa la decisione di Thiagoche ha scelto di non convocare il difensore al centro di trattative di mercato, con il Napoli in particolare“.Leggi anche:ha già detto sì al Napoli, la Juventus fa muro: a Torino vogliono un indennizzo ()Manna: «Non stiamo parlando con la Juventus»Prima dell’inizio di Napoli-Venezia, è intervenuto ai microfoni di Dazn il direttore sportivo Giovanni Manna:«Sicuramente è una partita molto complicata, contro una squadra allenata bene.