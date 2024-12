Thesocialpost.it - Da gennaio via al Bonus anziani 2025: 850 euro al mese per chi ha più di 80 anni e gravi difficoltà

Daarriva il, un aiuto economico dedicato agli over 80 incondizioni di salute con un reddito basso. Il contributo, pari a 850al, servirà a sostenere le spese per cure e assistenza domiciliare, come colf o badanti. L’Inps ha annunciato che le domande si potranno inviare online attraverso il suo portale.Leggi anche:casa, ultimi giorni per le detrazioni più vantaggiose. Dacambia tuttoChi può inoltrare la domandaPer accedere albisogna rispettare quattro requisiti:Avere almeno 80.Essere già titolari dell’indennità di accompagnamento o avere i requisiti per ottenerla.Presentare un ISEE sociosanitario inferiore a 6.000.Trovarsi in condizioni di bisogno assistenzialessimo, come demenza avanzata, invalidità totale o stato di coma.