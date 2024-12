Ilnapolista.it - Col passaggio al 4-2-3-1 forse è cambiato anche un po’ di futuro del Napoli (Corbo)

Leggi su Ilnapolista.it

Colal 4-2-3-1un po’ didel)Antoniosu Repubblicascrive del momento in cui Conte cambia-Venezia, i due cambi e la modifica dell’assetto tattico.Come indovinare la password dopo infiniti tentativi. Dopo due tiri strozzati di Kvaraskhelia, ormai stizzito, Antonio Conte cambia i numeri. È stremato, deluso, ma sa che nel calcio non ci si rassegna mai. Bisogna provare e riprovare. Due sono quelli giusti e li indovina nel giro di 8’, quando ne sono passati già 70 ed il Venezia penultimo in classifica controlla la gara. Ritira Kvara, ed il georgiano esce a testa bassa due volte amareggiato. Per la sostituzione e perché cede il versante sinistro al concorrente Neres, sfumato a destra era un bengala spento. Il secondo cambio è lucidissimo.