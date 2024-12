Davidemaggio.it - Classifica FIMI: All I want for Christmas is you in vetta ai singoli

Il Natale influenza larelativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 20 a giovedì 26 dicembre 2024. Se negli album si riconferma Marracash, per la seconda settimana di seguito, con E’ finita la pace, neisi impongono diverse hit natalizie. A capeggiarle l’intramontabile All Iforis you di Mariah Carey. Ecco gli aggiornamenti.– ILa Top20 deiè interamente occupata dai successi natalizi: dopo All Iforis you, in salita di 10 posizioni rispetto alla scorsa chart, si trovano alla #2 e alla #3 Lastdei Wham! (+13) e Jingle Bell Rock di Bobby Helms (+17). A seguire, alla #4 e alla #5, Feliz Navidad di Josè Feliciano (+23) e It’s beginning to look a lot likedi Michael Bublè (+20).