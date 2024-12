Cenone Capodanno spesa per 400 milioni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.23 Negli oltre 70.000 ristoranti aperti a(il 53% del totale, in calo rispetto al 56,7% dello scorso anno), si attendono 4,3di persone. E' quanto emerge dalle previsioni FipeConfcommercio. Si stima unacomplessiva pari a 400di euro, in calo del 7,6% rispetto al 2023. Una riduzione dovuta anche al calo del numero dei ristoranti aperti. Per ilmedia di 93 euro, che salgono a 125aggiungendo veglione,musica e spettacoli.Per il brindisi protagonista lo spumante italiano.