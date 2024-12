Lanazione.it - Cassiera minacciata con la pistola, rapina choc al supermercato

Castelfiorentino (Empoli) 30 dicembre 2024 – Hanno aspettano l’orario di chiusura per entrare in azione. Poco prima delle 20 due malviventi,in pugno, hanno fatto irruzione nel punto vendita Carrefour Express in via Togliatti e si sono fatti consegnare l’incasso dopo aver minacciato la. Il blitz è avvenuto sabato sera, quando ormai ilera semivuoto. La coppia aveva pianificato bene il colpo. L’azione è stata fulminea. Una volta entrati si sono diretti alle casse, hanno puntato l’arma verso la commessa intimandola di consegnare loro tutto quello che era contenuto nella cassa. Arraffato il bottino sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Durante la, per fortuna, nessuno è rimasto ferito, tuttavia la paura per chi si è trovato a tu per tu con i banditi è stata tantissima.