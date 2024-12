Ilfattoquotidiano.it - Caso Clostebol, Djokovic non condanna Sinner ma legittima le accuse di Kyrgios: perché il serbo non si schiera nettamente

La stagione tennistica è ricominciata e anche gli argomenti di discussione non sono cambiati. Il, per esempio, che vede coinvolto Jannikcontinua a essere molto dibattuto. Anche Novaksi è espresso a riguardo affermando: “Non metto in discussione che la sostanza proibita sia stata assunta intenzionalmente, conosco Jannik da quando era un ragazzino, non mi sembra il tipo di persona che farebbe una cosa del genere“. Dall’altra parte, però, a proposito delleche Nickcontinua a rivolgere all’altoatesino, il campioneha detto altro: “Viviamo in un mondo in cui chiunque ha il diritto di esprimere il suo parere, Nick ne ha parlato moltissimo e ha ragione sulla trasparenza e incoerenza dei protocolli”.Forse è sbagliato dividere il mondo in buoni e cattivi a seconda dell’opinione sul, ma in fondo la stessa cosa fece proprio Novakal tempo del vaccino anti-Covid (“Sono pro choice: difendo la libertà di scelta”).