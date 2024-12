Anteprima24.it - Capodanno a Salerno con effetti speciali: a piazza Libertà c’è Giorgia

Tempo di lettura: 2 minutiSarannooltre che. collaterali glidiprotagonista delindellanella serata del 31 dicembre. Nell’incantevolesul golfo di“The voice” della musica italiana ha preparato uno spettacolo straordinario.ha voluto perun evento originale, diverso dal precedente e ultimo tour di successo che l’ha vista protagonista prima dell’esperienza da presentatrice di X Factor. Uno spettacolo nuovo, ideato per far vivere alle decine di migliaia di spettatori presenti un’esperienza indimenticabile nella magia della città delle Luci d’Artista.è sold out per una delle feste dipiù attese d’Italia. Musica e parole, emozione ed allegria per i salernitani, i turisti ed i visitatori che trascorrono ale proprie vacanze di Natale e fine anno.