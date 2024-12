Lapresse.it - Capodanno a Roma, Gualtieri: “Abbiamo un cast stellare per Capodarte 2025”

(LaPresse) “un, siamo davvero contenti”, così il sindaco diRobertoa margine della presentazione del concerto previsto per il primo gennaio “– Città nel mondo” nella Sala delle Bandiere in Campidoglio. “Gabry Ponte, uno dei nomi più importanti della scena musicale mondiale, Boy George Culture Club che è un bellissimo regalo che ci fanno ad essere qui e poi tantissimi gruppi straordinari. La PFM che farà De Andrè, La Notte della Taranta, l’Orchestraccia. Due gruppi giovanili che ci fa molto piacere possano conoscere l’emozione di un grande palco come quello del Circo Massimo. Sarà una grande festa di musica e poi dopo ci sarà, saranno 24 ore all’insegna dell’arte e della musica.sarà davvero Capitale dell’arte e della musica”, ha concluso