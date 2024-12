Capodanno a Napoli dalle 1830 via al piano traffico | funicolari e metro no stop Divieti di transito in centro

Leggi su Ildenaro.it

ore 18,30 di oggi parte ilstraordinario del Comune dicondie di sosta nelle strade che circondano piazza del Plebiscito, che a sua voltaore 19 accoglie i talenti del contest ”Giovani promesse della città della musica”. Secondo il programma diffuso dal Comune, a causa dello show diche vedrà sul palco20,30 tra gli altri Loredana Bertè, James Senese, Sal Da Vinci e Raiz, sono state fissateore 18 alcune limitazioni ala piazza Trieste e Trento, nella zona di Santa Lucia, in via Acton e al Borgo Marinari. Inoltre, da oggi fino al primo giorno del 2025, la linea 1 dellapolitana Anm farà servizio continuato nella notte di San Silvestro, invece la linea 6 sarà in circolazione fino alle 15. Ledi Montesanto e centrale faranno servizio no, aperte quindi anche il 31 notte, mentre per quella di Mergellina, ultima corsa alle 19:40.