Movieplayer.it - Better Man: la realizzazione tecnica e il significato della scimmia per rappresentare Robbie Williams

Leggi su Movieplayer.it

Nel film biografico, la pop star diventa uno scimpanzé. A rendere possibile la magia sono stati gli artistiWeta FX. Al cinema dal 1 gennaio con Lucky Red. Di scimmie, sul grande schermo e sul piccolo schermo, ne abbiamo viste a bizzeffe. Dall'amatissima Marcelsit-com Friends, alla saga cinematografica, ancora in corso, ispirata al romanzo Il pianeta delle scimmie dello scrittore francese Pierre Boulle, passando per l'inquietante Monkey Shines di George Romero. Senza dimenticare quella giocattolo decisamente poco rassicurante e mortifera raccontata da Stephen King in The Monkey che, nel 2025, arriverà in sala con il lungometraggio diretto da Oz "Longlegs" Perkins. Ma unache canta e balla comenon l'avevamo ancora mai vista. Anzi, unache canta e balla proprio perché è .