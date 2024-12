Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-12-2024 ore 16:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeben trovati dalla redazione code persulla diramazioneSud a Torrenova al Raccordo Anulare sulla raccordo anulare a causa di un incidente ci sono formati code carreggiata interna dalla Tuscolana alla Ardeatinamolto intenso in centro con rallentamenti in particolare sui Lungotevere da ponte Garibaldi a Ponte Regina Margherita altre cose su Corso d’Italia del Muro Torto da Piazza Fiume Piazza del Popolo Vi ricordo che fino al 6 gennaio in vigore l’estensione dell’orario della ZTL di centro storico e Tridente sono attive tra le 6:30 e le 20 la stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e ai giorni festivi per quanto riguarda il trasporto ferroviario per lavori all’infrastruttura la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni diOstiense di Tiburtina limitazioni e cambiamenti di orario per i convogli della fl1 della fl3 e della fl5 come sempre tutte le taglie di queste altre notizie disposizione sul sito