Ilfattoquotidiano.it - Solo Ossa, il romanzo di Luca Ruocco è un parco giochi per chi ama l’horror

A due anni di distanza da Denti da Latte, i Vampiri malvagi ditornano a non-vivere nelsequel, pronti a spaventare, divertire e a insegnare ai piccoli lettori che nella differenza c’è unicità e nell’unione e nell’inclusione la forza di reagire a qualsiasi avversità. Ed è una discesa folle e brillante in quella zona grigia dovesi mescola con l’ironia, i valori sociali e una buona dose di nonsense gotico. Sì, sono ancora loro: i Vampiri di Vali e suo padre Bela, ma questa volta si portano dietro un nuovo amico smemorato. Non haperso i ricordi, ma pure il corpo è letteralmente uno scheletro ambulante.La storia si ambienta nella notte di Halloween, il teatro perfetto per scontri con un villain che sembra uscito da un incubo. E quici butta dentro una chicca visiva che manda in visibilio ogni appassionato: l’antagonista ha le sembianze di un giovane Dario Argento.