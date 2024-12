Unlimitednews.it - Sbarra “A gennaio lascerò la guida della Cisl”

ROMA (ITALPRESS) – “Non chiederò nessuna modifica alle norme statutarie e regolamentari dell’organizzazione. Rispetterò lo statuto onorando le regole, come è giusto che sia. Aavvieremo le procedure di consultazione per garantire un ricambiosegreteria generale ricercando la massima unità interna”. Lo sottolinea il segretario generale, Luigi, in una lunga intervista al quotidiano cattolico “Avvenire”, nella quale conferma che lascerà laal raggiungimento a febbraio 2025, del 65esimo anno di età, come prevede lo statuto dell’organizzazione.“Bisogna favorire e garantire il rinnovamento, a tutti i livelli, valorizzando le competenze, la professionalità, l’entusiasmo e la passione di tanti sindacalisti. Si può militare in una grande organizzazione come laanche in altri ruoli, al servizio dei nostri iscritti, continuando a condividere il patrimonio ideale, i valori, la grande ricchezza umana, sociale e culturale dell’organizzazione”, aggiunge il leaderche parla anchesua successione.