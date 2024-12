Ilgiorno.it - Oltre un quintale di botti sui sedili dell’automobile

Leggi su Ilgiorno.it

Viaggiava su un’utilitaria con a bordo 110 chili di fuochi d’artificio, senza alcuna licenza e in condizioni incaute e pericolose. L’uomo, 69 anni, residente a Fino Mornasco e originario di Nocera Inferiore, provincia di Salerno, è stato fermato dalla Polizia alla guida di una utilitaria durante un controllo stradale della Squadra Volante giovedì mattina nella zona di Montano Lucino. Gli agenti, hanno notato due grandi borse suie alcune scatole nel portabagagli. Tutte contenenti fuochi d’artificio, che hanno richiesto l’immediata messa in sicurezza dell’auto e del suo occupante, facendo inintervenire gli specialisti della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza. Una parte del materiale esplosivo non aveva la dicitura "CE", e comunque che l’intero carico era detenuto e trasportato illegalmente.