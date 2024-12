Lanazione.it - Natale lucchese a gonfie vele. Vince la ricerca dell’alta qualità

Ila Lucca si è rivelato un momento di grande vitalità per il commercio cittadino. Tra le vie illuminate del centro storico e le casette di legno in Piazza Napoleone, l’atmosfera festiva ha animato ogni angolo della città. Abbiamo raccolto le voci di alcuni commercianti per tracciare un bilancio, scoprendo come la combinazione tra tradizione,e un’offerta variegata abbia reso questouno dei più vivaci e proficui degli ultimi anni. I commercianti sono unanimi nel descrivere un’atmosfera riuscita, segno di una città che non solo resiste, ma riesce a prosperare nonostante le difficoltà economiche generali. "È stato uno dei Natali più proficui degli ultimi anni – dice Emiliano Guardati di Gigolo&Void – Nonostante l’assenza del ponte dell’8 dicembre, gli acquisti sono stati costanti, e il flusso di clienti non si è mai fermato.