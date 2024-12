Rompipallone.it - Napoli, via alle cessioni: Manna sfoltisce l’attacco

Ultimo aggiornamento 29 Dicembre 2024 12:07 di Giancarlo SpinazzolaIl, in vista del calciomercato invernale, è pronto a fare delleimportanti esta lavorando al progettoIl prossimo calciomercato invernale si prospetta ricco di novità e Antonio Conte estanno prendendo le loro decisioni. L’intenzione è quella di arricchire la squadra con nuove figure, ma anche dare il via a moltedi giocatori che sono alla ricerca di un maggiore minutaggio.Ilsta affrontando finora un campionato davvero positivo, tanto che è attualmente in lotta per vincere il tanto ambito scudetto, insieme all’Inter e all’Atalanta. Tuttavia, l’imminente mercato invernale potrebbe essere un’ulteriore occasione per arricchire ancor di più la squadra e prendere delle scelte che porteranno a esiti positivi, al fine di raggiungere il grande traguardo.