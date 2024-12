Ilnapolista.it - Napoli, è l’ora di Neres e Kvara: sarà Politano ad andare in panchina (Corsport)

Leggi su Ilnapolista.it

, èdiadin)Chi giocherà ai lati di Lukaku? Per il Corriere dello Sport giocherannotskhelia conin.Scrive Fabio Mandarini:Per l’ultima partita dell’anno, i cinquantamila passeggeri azzurri del volo-Venezia voleranno in KLN. La tentazione di Conte è molto forte:, Lukaku einsieme dal primo minuto, per la prima volta in assoluto., reduce da un fastidioso stato influenzale con nausea e annessi che venerdì lo ha escluso dalla giornata di lavoro, ieri mattina s’è presentato regolarmente al centro sportivo di Castel Volturno, s’è allenato insieme con il gruppo e poi è andato in ritiro. Il virus, però, deve averlo inevitabilmente indebolito. Tanto che Conte spiega la situazione senza giri di parole, aprendo alla novità offensiva dell’anno.