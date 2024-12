Dilei.it - Myrta Merlino, la “sfida difficile” di Pomeriggio Cinque e la verità sui “maltrattamenti”

Leggi su Dilei.it

si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato del suo futuro a Mediaset, della lunga storia d’amore con Marco Tardelli, raccontando anche la suasulle accuse diai suoi collaboratori risalenti al 2022, quando lavorava per La7., il futuro a Mediaset e ladiIn una lunga intervista al Corriere della Serasi è raccontata a partire dalla sua infanzia e dagli esordi della sua carriera, quando per darsi un tono, in un ambiente prettamente maschile, si vestiva “da vecchia, con il tailleur e le camicette col fiocco”. Il suo è stato un percorso che si è articolato tra sforzi e grandi sacrifici: “Per riuscire a prendermi un po’ di luce mi sono dovuta impegnare molto. Nella vita non ho avuto nessun colpo di c**o.