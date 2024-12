Liberoquotidiano.it - L'aereo si schianta in pista in diretta: è strage. Corea del Sud, filtra un drammatico sospetto | Video

Sale ad almeno 120 vittime il bilancio del disastroindel Sud. Lo conferma l'agenzia nazionale dei vigili del fuoco, in relazione al velivolo che ha preso fuoco in seguito a un atterraggio fallito in un aeroporto del sud del Paese. L'incendio ha avvolto l'della Jeju Air, che trasportava 181 persone, quando è sbandato fuorisubito dopo l'atterraggio ed è esploso dopo essersito contro una barriera. L'ufficio emergenze del Paese ha dichiarato che il carrello d'atterraggio sembra aver avuto un malfunzionamento. I soccorritori stanno vagliando varie ipotesi sulle cause dell'incidente, tra cui quella che il velivolo sia stato colpito da uccelli che hanno causato problemi meccanici. L'alto funzionario del Ministero dei Trasporti Joo Jong-wan ha dichiarato che gli investigatori del governo sono arrivati sul posto per indagare sulle cause dell'incidente e dell'incendio.