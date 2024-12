La magia di Anema e Core | star e tradizioni illuminano le festività a Capri

Leggi su Ildenaro.it

La Tavernariapre in occasione dellee della 29ª edizione delHollywood International Film Festival, accogliendo numerosi ospiti di spicco.Tra i primi VIP presenti, Massimo Boldi si è cimentato come batterista per poi consegnare, insieme a Pascal Vicedomini, un premio all’attore comico Luigi Luciano, noto come Herbert Ballerina. Sul palco si è esibito Francesco Merola, che ha omaggiato il padre con una toccante interpretazione di Dicitencello vuje, alternandosi con la moglie Marianna Mercurio, che ha portato in scena la sciantosa Lilì Kangy.La serata ha visto anche la bellezza e l’eleganza di Raffaella Fico e Miss Colombia, Camila Pinzón, che hanno danzato con lunghi abiti raffinati. Tra il pubblico, la voce soul di Stephani Ojemba, in arte Ste, cantautrice napoletana di origini nigeriane, ha emozionato con Red, una sua personale versione di I Know What You Want.