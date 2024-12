Ilnapolista.it - La Ligue 1 provoca Ronaldo: «Difficile giocare con 38 gradi? Messi ci ha vinto un Mondiale»

Un anno fa Cristiano, durante la cerimonia dei Globe Soccer Awards, avevato la1, dichiarando che la Saudi Pro League fosse superiore.Un dejà vu quello che accaduto venerdì sera; il portoghese ha ribadito la sua idea che il campionato saudita è più competitivo rispetto a quello francese:«La Saudi League è certamente più competitiva della1. La Francia ha solo il Psg. Il resto non esiste». E il clima proibitivo in Arabia non aiuta a: «Prova a fare uno sprint con 38, 39, 40e vedrai.».La1 risponde allazione di. conSu X, l’account spagnolo del campionato francese ha risposto alla dichiarazione del giocatore dell’Al-Nassr. Come? Con il suo “acerrimo rivale” in campo, ovvero Lionel.Hanno pubblicato la sua foto durante la premiazione per la vincita delin Qatar, allegando la didascalia:mentre gioca con 38