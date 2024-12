Thesocialpost.it - Incidente in monopattino, uomo trovato morto per strada

Nella notte tra venerdì e sabato, un tragicoè costato la vita a Antonino Russo, undi 34 anni,senza vita sullaaccanto al suoelettrico. Il dramma si è consumato intorno all’una e trenta nel quartiere del Sacro Cuore ad Augusta, una zona centralissima della città.L’intervento dei soccorsiNonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, che sono giunti sul posto poco dopo la segnalazione, per l’non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate a seguito di una probabile caduta dalsono risultate fatali. Russo, originario di Augusta, lavorava in un negozio situato nel cuore della Borgata, un’area ben conosciuta della cittadina.Le indagini e la chiusura del trattoleSul luogo dell’, sono intervenuti anche gli agenti della Guardia di Finanza, mentre la zona è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di recupero della salma.