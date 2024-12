Ilnapolista.it - Il Newcastle ha trovato il suo Pirlo: con Tonali playmaker hanno vinto tre partite consecutive (Guardian)

Leggi su Ilnapolista.it

Pare che il tecnico delEddie Howe abbiauna soluzione per cercare di tornare nelle competizioni europee il prossimo anno: spostare Sandroin una posizione da, piuttosto che mezz’ala. Il club hale ultime trein Premier.Ilhail suo: contreCome riportato dal:Ilera scivolato al 12° posto in Premier League e sembrava che Howe dovesse andar via. Poi Sandroha riacceso la scintilla e tutto è cambiato. Un mese dopo che Howe ha deciso di schierare il centrocampista italiano più avanzato in un pareggio 1-1 contro il Crystal Palace, ilè salito al 5° posto. Con la qualificazione alla Champions League improvvisamente di nuovo possibile, si recheranno all’Old Trafford per la partita contro il Manchester United dopo aver segnato 11 gol mantenendo un tre clean sheets consecutivi.