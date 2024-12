Secoloditalia.it - Il giallo di Faccetta nera in piazza a Lauria al posto di Bianco Natale (video): l’imbarazzo del sindaco Pittella

Sono arrivate le scuse dopo il clamore deldiche si ascolta in sottofondo, ad alto volume, nelladi, in provincia di Potenza. Nella serata della vigilia di, nel rioneinferiore, mentre si stava tenendo una serata musicale organizzata da un bar, è partita la canzone del periodo colonialediffondendosi ad alto volume nellaaddobbata con alberi die illuminazione della festa, con molte persone a sorseggiare drink in compagnia.IldiL’episodio è stato contestato dalla rete degli studenti medi della Basilicata, dal Comune, da Anpi e da alcune forze politiche. ”Voglio ribadire con forza che la comunità lauriota, le sue istituzioni e il mondo associativo hanno riscon immediatezza e fermezza a quanto successo, e proprio a seguito di queste prese di posizione si è avuto modo di chiarire quanto successo, e di ricevere le pubbliche scuse e i necessari chiarimenti da parte di chi si è ritrovato coinvolto in quanto accaduto”, ha comunicato ildiGianni, ex vice presidente vicario del Parlamento europeo.