I due alpinisti morti sul Gran Sasso | Farò un esposto dovevano fermarli

Rimini, 29 dicembre 2024 – Hanno sperato fino all’ultimo in un miracolo. Aggrappati a quella speranza che, ora dopo ora, giorno dopo giorno, si affievoliva sempre di più. E adesso, per i famigliari di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due amiciriminesi dispersi da domenica pomeriggio sule ritrovatil’altro ieri, c’è spazio solo per il dolore. Un dolore misto a rabbia. Perché in questi giorni terribili i parenti di Luca e Cristian hanno sentito la vicinanza e l’affetto di mezza Italia, ma hanno anche letto – soprattutto sui social – parole che “ci hanno fatto molto, molto male”. Qualcuno è arrivato anche a scrivere che “Luca e Cristian se la sono cercata”. Che sonoper la loro imprudenza. “Tutte stupidaggini, scritte da chi non conosceva mio fratello e Cristian”, dice con un filo di voce Marco Perazzini, fratello di Luca.