Liberoquotidiano.it - "Gente di m***a": Mara Venier, l'ultima punta del 2024 di Domenica In finisce in disgrazia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Non poteva finire peggio, perlomeno leggendo i commenti dei telespettatori, ildiIn. L'ta dell'anno dello showle di Rai 1 condotto daè infatti subito accolto da un coro di critiche assai feroci, e decisamente esagerate, per il parterre di ospiti in studio. Critiche, peraltro, già ribadite spesso nelle ultime settimane dai telespettatori più esigenti ma che non sembrano avere ripercussioni negative sugli ascolti, sempre all'altezza delle aspettative. Una minoranza rumorosa, insomma, ma pur sempre una minoranza. "Fabio Fazio non c'è e il tavolo si trasferisce da Zia" è il commento più morbido del lotto. Poi si parte con la sarabanda di contumelie varie. "Sta Rossella potrebbe anche andare a quel paese! Persona inutile che va in trasmissioni a spettegolare".