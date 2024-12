Ilfattoquotidiano.it - “Era disperato, urlava ma non lo sentiva nessuno”. Il pallone gonfiabile vola via, dentro c’è un bimbo di 8 anni: salvato dopo ore alla deriva nell’Oceano

Un bambino di otto, intrappolato in unin mare aperto. Una scena che sembra uscita da un film, ma che si è trasformata in un salvataggio miracoloso grazie al tempestivo intervento di un marinaio.Il fatto è accaduto il 24 dicembre, vigilia di Natale, al largo della costa nord di San Paolo, in Brasile. Il piccolo stava giocando sulla spiaggia con ilquando si è alzato un forte vento che l’ha fattore via. Ilsi è ritrovato così intrappolato nella sfera e in balia delle onde: “Ilera davvero. Era spaventato, lì da solo, in mezzo al mare”, ha raccontato il marinaio che l’haCnn. “Gli ho chiesto se respirava bene e lui mi ha fatto il pollice in su. Lìmapoteva sentirlo”.Il marinaio, che si trovava in barca con i suoi figli, ha avvistato ile si è immediatamente avvicinato: “Abbiamo innanzitutto parlato con il bambino, non mi era chiaro se riuscisse a respirare o meno”, ha spiegato.