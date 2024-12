Rompipallone.it - Danilo, futuro ancora alla Juventus? La partenza non decolla

Ultimo aggiornamento 29 Dicembre 2024 16:08 di redazioneMentre laè pronta per la sfida contro la Fiorentina, ildicontinua a tenere i tifosi col fiato sospeso.Manca sempre meno al calcio d’inizio frae Fiorentina, una gara da sempre molto sentita dalle due tifoserie e che questa volta vale come scontro diretto. La formazione di casa lotterà per recuperare i punti persi nelle scorse sfide. Ma, soprattutto, per non interrompere la striscia positiva che la generosa vittoria di Coppa Italia sembrerebbe aver inaugurato.Anche i ragazzi di Raffaele Pdino affronteranno la trasferta di Torino con una grandissima sete di vittoria. Necessario difendere il quinto posto – a pari punti proprio con i bianconeri – per cercare di rimanere il più possibile viciniLazio, che si è dovuta accontentare di un pareggio beffardo contro l’Atalanta, regina inaspettata di questo inizio di campionato.