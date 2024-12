Torinotoday.it - Coppa Italia, Egonu torna a fare la voce grossa e per la Reale Mutua Fenera Chieri non c'è nulla da fare

Leggi su Torinotoday.it

Si è sperato alla vigilia di ripetere l'exploit dello scorso anno, ma a volte capita di imbattersi in un avversario che non regali praticamente.Lanon ce l'ha fatta, malgrado non abbia demeritato, a sovvertire il fattore campo al cospetto di una Numia Vero.