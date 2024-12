Cesare Ragazzi morto il dolce ricordo della figlia Simona | Mio padre era semplice e diretto Lo ricorderemo con le note di Califano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 29 dicembre 2024 – "Con i miei fratelli, Alessia e Nicola, abbiamo scelto la canzone ‘La Mia Libertà’ di Francoper il funerale di mio. Sarà lunedì mattina, 30 dicembre, alle 10 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Bazzano-Valsamoggia". Così, secondogenita di, scomparso nel pomeriggio di venerdì scorso, anticipa al Carlino l’ultimo saluto al personaggio che ha rivoluzionato la comunicazione pubblicitaria. "Persona di grandi principi – ricorda, artista bolognese molto affermata –, mioamava la libertà e non i compromessi dei politici. Con lui gli affari si facevano con una stretta di mano. I clienti li andava a cercare di persona, contrattava direttamente. Per questo era sempre in giro per l’Italia. Nella sua carriera ha consumato almeno sei vetture".