Calciomercato Milan Futuro – Servono rinforzi in Serie C | obiettivo Laezza

Ilinvernale è alle porte ed ilvuole rinforzare anche il, la sua squadra che milita inC: per questo, uno degli obiettivi è Giuliano, difensore centrale che gioca per il Vicenza. Il, allenato da Daniele Bonera, attualmente si trova al 18esimo posto del Girone B dellaC ed è in zona playout. Ilha bisogno die, soprattutto, di esperienza per cercare di salvarsi alla sua stagione di debutto nel calcio professionistico. Come riportato su X da Matteo Moretto, esperto di, ha riportato la notizia dell'interesse dei rossoneri nei confronti di, classe 1993 nato a Napoli. Giulianoè un difensore alto 1,83 m e può essere schierato anche come terzino o esterno di centrocampo destro. Gioca col Vicenza dal 2023 e, in questa stagione, ha giocato 12 partite ed ha preso 4 cartellini gialli.