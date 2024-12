Ilgiorno.it - Boom di frodi informatiche nel 2024: perché i dati personali dei lombardi sono sotto attacco

MILANO – “Proteggete i, soprattutto in occasione delle festività di fine anno”. L’appello degli esperti di Crif, azienda specializzata in sistemi di informazioni creditizie, si basa sui numeri: nei primi sei mesi il 15,08% dellecreditizie tramite furto di identitàavvenute ina, la regione più colpita. Nel 2023 l’incidenza si fermava al 14,68%: in un anno l’aumento è stato del 2,7%. In queste settimane, segnate dall’incremento degli acquisti online, cresce il rischio che i criminali del web rubino iper poi attivare linee di credito finalizzate a prestiti di denaro o spese. Nel, in base aidell’Osservatorio Crif-Mister Credit sullecreditizie, è Bergamo la provincia con l’incremento più alto di casi: +31%. Seguono Sondrio (+14,4%) e Milano (+11,4%).