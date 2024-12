Ilgiorno.it - Auguri in valigia. Fuga al caldo per il brindisi

Leggi su Ilgiorno.it

Capodanno alle Maldive, in Oman e a Zanzibar. "Sono queste le mete più gettonate dai monzesi, al mare e al, per accogliere l’anno nuovo all’insegna della scoperta di terre lontane", racconta Daniela Vacchetti, responsabile del travel store Gattinoni di Monza. È tramontata definitivamente la moda del viaggio last minute, acquistato cioè all’ultimo momento, perché di fatto non succede più che gli ultimi posti vengano svenduti a prezzi concorrenziali. In realtà i viaggiatori si sono resi conto che per spendere meno bisogna giocare d’anticipo. "A settembre, una volta tornati dalle ferie estive – spiega Vacchetti – i monzesi tracciano un bilancio e cominciano a programmare le vacanze per l’ultimo dell’anno". Per un viaggio lungo al, la clientela monzese spende in media quattro mila euro a persona, per sette notti.