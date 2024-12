Spazionapoli.it - Addio a sorpresa a gennaio, saluta il Napoli e rimane in Serie A: le cifre dell’offerta

MercatoUltimissime – Un club diA è pronto a presentare un’offerta ufficiale alper strappare agli azzurri un calciatore aPer il mercatoultimissime arrivano proprio in queste ore. Con l’imminente apertura della campagna acquisti invernale, le voci su trattative in entrata e in uscita si susseguiranno sempre più rapidamente e coinvolgeranno anche gli azzurri. É anche questo il caso che vi stiamo riportando e che riguarderebbe un attaccante a disposizione di Antonio Conte.Sappiamo come i partenopei siano a caccia di un difensore e che non snobbino alternative anche in altri reparti del campo, ma siamo altrettanto consapevoli che anche in uscita il club opererà. Tre sembrano i sicuri partenti: Mario Rui, che rescinderà il suo contratto dopo essere finito fuori rosa, Zerbin, sui cui c’è l’interesse del Venezia e Folorunsho, che piace moltissimo alla Fiorentina.