Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 28-12-2024 ore 12:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dalle 19 sempre la giornalista Cecilia tale trattenuto in una cella di isolamento nel carcere di Elvis mimiram l’arresto arbitrario di cittadini stranieri o con doppia nazionalità origini lontane a Teheran ed è riconducibile alla cosiddetta malattia degli Ortaggi che in passato ha permesso alla Repubblica islamica in un contesto di sanzioni economiche isolamento diplomatico di serie prigionieri come leva per ottenere favori la liberazione di italiani detenuti all’estero tra le protesi che si è fatto tardi nelleore c’è proprio quella di una possibile ritorsione da parte di Terrana l’arresto avvenuto in Italia il 16 dicembre tre giorni prima del fermo della giornalista del cittadino iraniano Mohammad abitini najafabad i bloccato su ordine della Giustizia americana all’aeroporto di Milano Malpensa andiamo ora in Medio Oriente le forze israeliane hanno arrestato direttore dell’ultimo ospedale principale funziona nord di Gaza nell’ambito dell’operazione militare in corso nell’area lo affermano funzionari della sanità palestinese le forze di occupazione hanno portato decine di membri del personale medico ospedale chiama la davano in un centro di detenzione per interrogarli compreso il direttore o sta ma a Budda figlie ha dichiarato il Ministero della Sanità di Gaza gestito da Massi non comunicato la notizia del resto è stata confermata anche dalla Protezione Civile intanto I ribelli hanno accusato gli Stati Uniti la Gran Bretagna per i razzi che hanno colpito la capitale yemenita strana Ed ora l’economia è stato più volte richiamato dall’opposizione quasi da censurare l’atteggiamento che il governo ha adottato di prudenza rivendico come un valore questa prudenza lo ha detto il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti interventi in aula al Senato elettrica sulla manovra questo atteggiamento ha premiato aggiunto ricordando la riduzione dello Spread andiamo e torniamo all’estero Se guardi i carcerari hanno ripetutamente colpito un detenuto in manette fino ad ucciderlo l’incidente avvenuto lo scotch 9 dicembre nella prigione Marti correctional facility nello stato di New York le immagini choc del pestaggio sono state diffuse dalla procuratrice Letizia James Robert Brooke stava di 12 anni di reclusione per essere stato ritenuto colpevole di aver accoltellato più volte la sua fidanzata l’attrice Argentina Olivia Hussey divenuta famosa per aver interpretato la parte di una giovanissima Giulietta nel film di Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli del 1968 è morta all’età di 73 anni lo ha annunciato la sua famiglia e con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Vi hanno fermato i familiari dell’attrice su Instagram Olivia vissuto una vita piena di passione amore e dedizione per le arti la spiritualità e la gentilezza verso gli animali ci fermiamo qui Vi auguro ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto rettale in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa