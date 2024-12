Lanazione.it - Tutti in taxi... al ristorante. Il nuovo codice della strada e le idee per evitare sorprese

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 28 dicembre 2024 – Alin. Meglioproblemi con l’applicazione delche, tra le introduzioni, usa il pugno di ferro con chi guida in stato di ebbrezza. Tra sanzioni elevatissime, sospensionipatente di guida e nei casi più gravi anche pene detentive l’allerta è massima. Quindi non avendo ancora del tutto ben chiara la nuova scala di valori perdi correre rischi e allo stesso tempo non rinunciare al bicchiere di buon vino durante la cena si stanno adottando nuove soluzioni. “Sicuramente è emersa un pò di paura – spiega Francesco Cutri di Ciccio e Pinolo di via Montalbano – nonostante i limiti ci fossero già da tempo. Ma queste nuove suddivisioni stanno sollevando preoccupazione. Mi è capitato qualche giorno fa di vedere arrivare un gruppo di clienti ine poi farsi tornare a prendere al terminecena.