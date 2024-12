Thesocialpost.it - Tragedia Gran Sasso, ricostruito il dramma di Luca e Cristian: “Si sono parlati fino alla fine”

Un’escursione che doveva essere un’avventura tra amici si è trasformata in una. I corpi diPerazzini, 42 anni, eGualdi, 48, entrambi di Santarcangelo di Romagna,stati ritrovati senza vita nel Vallone dell’Inferno, sul, dopo sei giorni di ricerche incessanti. Gli alpinisti, esperti e appassionati di montagna,stati sopraffatti dal gelo e dalle avverse condizioni meteo mentre tentavano di tornare a valle.Un ultimo dialogo tra amicinon hanno affrontato da soli i loro ultimi istanti. Si, tentando di darsi coraggio. “Erano vicini, non più di cinque metri l’uno dall’altro. Le loro voci li tenevano uniti, anche se non potevano vedersi,” ha raccontato Marco Iovenitti, vice capo stazione del Soccorso Alpino dell’Aquila, l’ultimo ad averli sentiti al telefono.