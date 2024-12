Oasport.it - Tour de Ski, ben 7 azzurri qualificati nella sprint di Dobbiaco

Si è chiusa da poco la qualificazione dellaa tecnica libera di, che apre ilde Ski per l’edizione 2024-2025. Niente concessioni da parte di Johannes Hoesflot Klaebo, che non concede scampo a nessunofattispecie, e s’invola con il tempo di 2’29?68 a guidare la scena.Alle sue spalle il francese Lucas Chanavat, l’unico in grado di tenerlo almeno in parte con un ritardo di 1?60. Terzo lo svizzero Janik Riebli e 2?83, poi lo svedese Edvin Anger a 3?50 e qui finisce, fondamentalmente, la parte di chi riesce a tenersi entro distacchi perlomeno “umani”.La quinta posizione è dell’americano Ben Ogden a 4?66, e qui di uomini ne capitano tanti in pochi centesimi. 4?67 il ritardo di Erik Valnes, il primo degli altri in quota norge, che precede il connazionale Even Northug a 4?80.