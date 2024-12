Lanazione.it - Semina il panico in auto: denunciato

Era venuto dalla Russia per trascorrere le vacanze di Natale a casa di alcuni amici di Seravezza, ma ha dovuto trascorrere la serata di Santo Stefano in caserma dopo averto ilnel centro storico in evidente stato di alterazione alcolica alla guida della sua Mercedes. Protagonista del movimentato episodio è un 34ennedai carabinieri della stazione di Pietrasanta per guida in stato di ebbrezza. Una scena, quella avvenuta giovedì sera poco dopo le 20, che i clienti dei bar seduti ai tavoli difficilmente dimenticheranno. Il giovane, che verrà anche multato per essere entrato nel centro storico senza l’rizzazione per la Ztl, a un centro punto è entrato a gran velocità in piazza Duomo (nella foto) tra la sorpresa, poi diventata spavento, dei presenti. A causa delle sue condizioni tutt’altro che lucide, il conducente della Mercedes deve infatti aver perso completamente la bussola.