Sport.quotidiano.net - Roma, Ranieri: "Dybala, Paredes e Hummels? Rinnoverei subito. Su Pellegrini..."

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 28 dicembre 2024 - Due giorni dalla sfida che chiude il 2024 della, a Trigoria Claudioha guidato l'allenamento in vista dalla trasferta di San Siro contro il Milan. Una sfida difficile, ma che potrebbe riaprire le porte della zona Europa per i giallorossi in caso di risultato positivo. Tre punti dal peso specifico elevato in un momento critico di stagione, con i capitolini a caccia della prima vittoria in trasferta del loro campionato. Posta in palio elevata, per una sfida che l'allenatore giallorosso ha presentato così oggi in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Si parladi campo con, partendo dalle condizioni di Cristante e dalle potenziali scelte a centrocampo, magari con un trequartista in più e un mediano in meno. "Rispondoalla seconda domanda.