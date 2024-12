Pronosticipremium.com - Roma, Capello: “Dybala da tenere. Ranieri sta lavorando bene”

È giornata di vigilia per la, che domani affronterà il Milan per cercare di chiudere il 2024 con il sorriso. Proprio del match con i rossoneri e di tanti altri temi si è espresso Fabioa La Gazzetta dello Sport: “Intanto sarà una partita non semplice per entrambe le squadre. Il Milan deve vincere per restare agganciato alla zona Champions, un risultato diverso sarebbe duro da digerire. Certo, avere Pulisic sarebbe stato diverso. Lainvece mi sembra si stia rimettendo in piedi, soprattutto ora chesta alzando i giri”. Proprio riguardo il futuro di, sul quale continuano ad incombere voci di mercato: “Io i giocatori bravi li tengo sempre. Se discutiamopossiamo discutere chiunque. Ha qualche problemino fisico, questo si sa, ma quando stae va in campo fa quasi sempre la differenza”.