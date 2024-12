Spazionapoli.it - “Possibile addio a gennaio”: l’azzurro ha già chiesto la cessione!

Ultime Calcio Napoli – Il club azzurro è pronto a cedere un calciatore. Nelle prossime settimane sarà deciso il futuro del protagonista. In casa Napoli si lavora in vista della prossima sessione di calciomercato. L’obiettivo del DS Manna è quello di rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte, ma al tempo stesso si proverà a piazzare anche i cosiddetti “esuberi”. Non a caso, l’allenatore dei partenopei ha ben chiare le proprie idee, motivo per il quale difficilmente ci saranno cambiamenti importanti. Ad oggi, le alternative a disposizione non sono molto valide, ma di certo potrebbero fare bene in club meno blasonati.I calciatori “poco utilizzati” sono davvero diversi. Tra questi, spicca però il nome di Michael Folorunsho che non è mai riuscito a conquistare Antonio Conte. L’ex Hellas Verona vanta qualità davvero importanti, ma nel centrocampo azzurro composto da Lobotka, Anguissa e McTominay risulta molto difficile trovare spazio.