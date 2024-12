Oasport.it - Pagelle gigante femminile Semmering: Brignone, non parliamo solo di età! Sprazzi di Bassino

Leggi su Oasport.it

2024Federica, 10: ha dominato ilsu una pista che sembrava tabù, dove non era mai riuscita a salire nemmeno sul podio. Quando la valdostana vince, si parla sempre della sua età, ma è riduttivo! Lo sci alpino è cambiato, le carriere sono molto più longeve. I 34 anni anni di oggi sono i 30 di una volta. Che senso ha rimarcare ogni volta che l’azzurra è ‘anziana’? Perché meravigliarsi? Valutiamola per ciò che è, non per la sua età. Noi preferiamo sottolineare le qualità di una atleta nel pieno della sua carriera, che mette nel mirino obiettivi ambiziosi come la Coppa del Mondo die, naturalmente, anche quella generale, peraltro già messa in bacheca nel 2020. Prosegue il duello a distanza con Sofia Goggia nella classifica delle italiane più vincenti della storia nel circuito maggiore.