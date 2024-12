Tvzap.it - Lutto a Tu si Que Vales, è morto il giorno di Natale

Una perdita improvvisa e dolorosa ha colpito il mondo di Tu Sì Quee un intero quartiere romano. Una figura che aveva saputo portare sorrisi e leggerezza, distinguendosi per la sua simpatia e la sua umanità, è venuta a mancare proprio neldi. La notizia ha lasciato sgomenti non solo coloro che lo avevano conosciuto nella quotidianità, ma anche chi lo aveva visto brillare sul piccolo schermo con la sua spontaneità. Èildi Si è spento all'età di 69 anni, ildi, Giovanni Lepori, figura amatissima nel quartiere Marconi, dove abitava in via Roiti. Gentile, spiritoso e sempre cordiale, Giovanni era conosciuto da tutti nella zona per la sua capacità di rallegrare chiunque incontrasse.