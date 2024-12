Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2024 in DIRETTA: inizia la gara, attesa per Gut e Brignone

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI BORMIO DALLE 11.30I PETTORALI DI PARTENZA10.02 La neozelandese rifila mezzo secondo a Ljutic, un’ottima manche, da podio. E’ il momento della canadese Valerie Grenier.10.01 Robinson paga 0.02 al primo intermedio, ma è avanti di 0.23 al secondo.10.01 1’03?39 per Ljutic. Per lei una manche molto pulita: sarà stata anche veloce? Tocca all’imprevedibile neozelandese Alice Robinson.10.00 I primi 15 secondi sono completamente piatti, poi il tracciato gira tanto.10.00ta la. In pista la croata Ljutic.9.57 La croata Zrinka Ljutic è pronta al cancelletto di partenza.9.55 Attenzione alla svizzera Camille Rast: oggi e domani capiremo se potrà veramente giocare un ruolo di spicco in classifica generale.9.54 La classifica di Coppa del Mondo di:1.